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«العموم البريطاني» يصوت لصالح تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي

«العموم البريطاني» يصوت لصالح تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي
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تواصل – وكالات:

صوت نواب مجلس العموم البريطاني لصالح تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي من موعده المقرر غداً الجمعة 29 مارس إلى 12 أبريل المقبل إذا لم يتم تأييد الاتفاق النهائي، وإلى يوم 22 مايو في حال العكس.

وصوت 441 نائباً على دعم تعديل تاريخ الخروج الذي أُقّر بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية مقابل معارضة 105 نواب.

كما صوت النواب على رفض ثماني اقتراحات قدمها نواب من مختلف الكتل السياسية ليكون أحدها بديلاً عن اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت في وقت سابق استعداها للتنحي من منصبها إذا جرى تمرير الاتفاق الذي توصلت إليه لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في ثالث محاولة بالبرلمان، وذلك من أجل كسب دعم عشرات المعارضين لها داخل حزب المحافظين.

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