تحذير طبي من عروض وخصومات الأغذية بـ«الأسواق».. تقدم «السّم في الدسم»

تواصل – وكالات:

أجرت الجمعية البريطانية لأبحاث السرطان دراسة حول عادات المستهلكين داخل السوبر ماركت، فوجدت قرابة ثلث الأطعمة والمشروبات المليئة بها عربات التسوق، عبارة عن عروض ترويجية مختلفة لمواد غذائية غير صحية غنية بالدهون والسكر والملح.

وحذرت الدراسة، التي شملت 16 ألف مستهلك، من الاستمرار في هذا النمط من الشراء، موضحة أن المستهلكين الذين يقبلون على شراء المواد الغذائية التي عليها خصومات، عُرضة بنسبة 54% للإصابة بالسمنة والأمراض الخطيرة المرتبطة بها مثل السرطان وأمراض القلب والسكري، أكثر من أولئك الذين لا يكترثون لهذه العروض والخصومات.

وأشارت الدراسة إلى أن العائلات المؤلفة من شخصين بالغين وطفلين، يشترون 11 عنصراً غذائياً غير صحي إضافياً في الشهر، وبالتالي يتقلص إنفاقهم على المواد الغذائية الصحية مثل الألياف والخضروات والفاكهة.

ووجدت الدراسة أن نصف الأغذية غير الصحية مثل الشوكولا ورقائق البطاطس والفشار والبسكويت والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة اللذيذة التي تم شراؤها من محلات السوبر ماركت كان عليها خصومات وعروض ترويجية.

وتدرس بريطانيا اقتراحات بمنع عرض أي حلويات على الأرفف القريبة من “الكاشير” وأيضاً العروض من قبيل “اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً”، بهدف الحد من جذب أنظار المشترين، لاسيما الأطفال.