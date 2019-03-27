أول مصنع تجميع سيارات في «الجبيل الصناعية».. 30 ألف مركبة سنوياً

تواصل – الرياض:

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل، أمس الأربعاء، إشعارا لتخصيص موقع لإنشاء وتشغيل مصنع لتجميع السيارات، بمدينة الجبيل الصناعية، بطاقة إنتاجية تبدأ بـ10 آلاف سيارة وستصل إلى 30 ألف سيارة سنوياً، وذلك على أرض مساحتها 84 ألف متر مربع.

وتم توقيع الإشعار مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “سنام” بالتعاون مع شركة سانغ ينغ الكورية، وذلك في إطار خطة الهيئة الملكية بالجبيل لتطوير وضخ المزيد من الاستثمارات في مدينة الجبيل الصناعية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل مصنع لتجميع السيارات باستثمار يقدر بـ 700 مليون ريـال، ويتوقع أن يوفر المشروع 300 فرصة عمل مباشرة، ويعتبر المشروع ذا قيمة مضافة للمدينة حيث يعد أول مصنع لتجميع المركبات بالمدينة.