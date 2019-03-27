شبهة جنائية.. إصابة 5 مواطنين باختناق جراء حريق منزل في ينبع

تواصل – ينبع:

أصيب 5 مواطنين من أسرة واحدة بالاختناق بسبب نشوب حريق في منزلهم الواقع بمحافظة ينبع البحر، وتم نقلهم لمستشفى ينبع، فيما قال الدفاع المدني إن الدلائل الأولية تشير لوجود شبهة جنائية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن بلاغاً وردهم عصر أمس (الأربعاء) عن نشوب حريق في شقة بالدور الثاني بعمارة سكنية بشارع فرعي في طريق الملك فهد، اقتصر على مجلس نتج عنه تضرر الشقة بالكامل.

وأضاف الجهني أن فرق الدفاع المدني نجحت في إخماد الحريق الذي أدى لإصـابة أفراد الأسرة بالاختناق ليتم نقلهم لمستشفى ينبع العام لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن الأسباب الأولية للحريق تشير لوجود شبهة جنائية، وجرى تسليم الموقع للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.