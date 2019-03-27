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10 فوائد توفرها الأطعمة الغنية بالحديد

10 فوائد توفرها الأطعمة الغنية بالحديد
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تواصل – وكالات:

يخزّن الجسم ربع كمية الحديد التي توجد به لأوقات الشدة التي تنخفض فيها مستويات هذا المعدن الهام.

كما أن الجسم لا يمتص كل الحديد الذي تأكله، فهو يستطيع امتصاص 20 بالمائة فقط من الحديد الحيواني، وما بين 5 و20 بالمائة من الحديد النباتي، ويساعد فيتامين “سي” على تحسين الامتصاص.

لذلك من الهام تناول ما يكفي من الأطعمة الغذنية بهذا المعدن للحصول على الفوائد التالية:

* يحمل الحديد الأكسجين إلى خلايا الجسم المختلفة.

* يحسّن الحديد من القدرات المعرفية للدماغ.

* يحمي الحديد من الأنيميا وأعراضها مثل التعب والدوخة.

* الكمية الصحية من الحديد تحمي من أعراض متلازمة تحريك الساق، التي تصيب كبار السن.

* يحسّن الحديد من انقباض العضلات.

* تدعم الأطعمة الغنية بالحديد جهاز المناعة وتقويّه.

* يساعد الحديد على الاستغراق في النوم بعمق، من خلال تحسين وظائف الأعصاب، وضبط مستويات ضغط الدم، وخفض القلق.

* ينشّط الحديد التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وبالتالي يحمي من زيادة الوزن.

* يؤدي نقص الحديد إلى زيادة الإحساس بالتعب، وتساعد الأطعمة الغنية بالحديد على الإحساس بالنشاط.

* الحديد عنصر هام لوظائف خلايا الدماغ العصبية، وضبط مستويات الهرمونات وخاصة المسؤولة عن تحسين الحالة المزاجية.

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