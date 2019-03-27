الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

رسمياً.. أرامكو تشتري حصة صندوق الاستثمارات في سابك

رسمياً.. أرامكو تشتري حصة صندوق الاستثمارات في سابك

توضيح مهم من إمارة الرياض بشأن منع دخول النساء مقرها

توضيح مهم من إمارة الرياض بشأن منع دخول النساء مقرها

ضبط 280 طناً من «التمور الفاسدة» بالرياض (صور)

ضبط 280 طناً من «التمور الفاسدة» بالرياض (صور)

تفاصيل جديدة عن حادثة «الشاب المغدور» بجدة.. هكذا برر القاتل جريمته

تفاصيل جديدة عن حادثة «الشاب المغدور» بجدة.. هكذا برر القاتل جريمته

إحباط تهريب صواريخ حوثية.. وإسقاط طائرة «درون»

إحباط تهريب صواريخ حوثية.. وإسقاط طائرة «درون»
0

تواصل – وكالات:

أحبطت وزارة الدفاع اليمنية تهريب شحنة صواريخ كاتيوشا كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.

وأعلن موقع الوزارة «سبتمبر نت» أمس (الأربعاء)، أن دورية تابعة لمحور بيحان أوقفت شاحنة تحمل على متنها صواريخ الكاتيوشا، في الطريق الرملي الرابط بين محافظتي شبوة والبيضاء، وتم التحفظ على الشاحنة وإحالة سائقها إلى التحقيق لمعرفة مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش الوطني في مديرية نهم شرق صنعاء أمس من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة دون طيار تابعة للمليشيا الانقلابية.

وبحسب مصدر عسكري، فإن الدفاعات الجوية تصدت للطائرة وإسقاطها، ونوه قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن محمد الخبي بيقظة وجاهزية أفراد الجيش الوطني، داعياً إلى المزيد من الجهود واستهداف العدو وإفشال مثل هذه المهمات الإرهابية.

وقصفت مليشيا الحوثية أمس بشكل عشوائي عددا من القرى في مخلاف العود التابعة لمديرية النادرة بمحافظة إب، متسببة باستمرار نزوح المواطنين من مناطقهم وقراهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مقاتلات التحالف تدك مواقع للحوثيين في الضالع جنوب اليمن

مقاتلات التحالف تدك مواقع للحوثيين في الضالع جنوب اليمن

«التحالف العربي» يكشف أسباب استهداف 6 حاويات ومدرسة ومجمع باليمن

«التحالف العربي» يكشف أسباب استهداف 6 حاويات ومدرسة ومجمع باليمن

مقتل 85 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في عمليات للجيش اليمني

مقتل 85 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في عمليات للجيش اليمني

مقتل وإصابة 50 من ميليشيا الحوثي في غارات للتحالف باليمن

مقتل وإصابة 50 من ميليشيا الحوثي في غارات للتحالف باليمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

٤÷٤ في الحصول على المال
مقالات

٤÷٤ في الحصول على المال

المزيد
رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل
تقارير وحوارات

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المزيد
السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع
تدوينات حرة

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع

المزيد
يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً
مقالات

يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>