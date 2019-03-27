إحباط تهريب صواريخ حوثية.. وإسقاط طائرة «درون»

تواصل – وكالات:

أحبطت وزارة الدفاع اليمنية تهريب شحنة صواريخ كاتيوشا كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.

وأعلن موقع الوزارة «سبتمبر نت» أمس (الأربعاء)، أن دورية تابعة لمحور بيحان أوقفت شاحنة تحمل على متنها صواريخ الكاتيوشا، في الطريق الرملي الرابط بين محافظتي شبوة والبيضاء، وتم التحفظ على الشاحنة وإحالة سائقها إلى التحقيق لمعرفة مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش الوطني في مديرية نهم شرق صنعاء أمس من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة دون طيار تابعة للمليشيا الانقلابية.

وبحسب مصدر عسكري، فإن الدفاعات الجوية تصدت للطائرة وإسقاطها، ونوه قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن محمد الخبي بيقظة وجاهزية أفراد الجيش الوطني، داعياً إلى المزيد من الجهود واستهداف العدو وإفشال مثل هذه المهمات الإرهابية.

وقصفت مليشيا الحوثية أمس بشكل عشوائي عددا من القرى في مخلاف العود التابعة لمديرية النادرة بمحافظة إب، متسببة باستمرار نزوح المواطنين من مناطقهم وقراهم.