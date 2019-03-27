الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

رسمياً.. أرامكو تشتري حصة صندوق الاستثمارات في سابك

رسمياً.. أرامكو تشتري حصة صندوق الاستثمارات في سابك

توضيح مهم من إمارة الرياض بشأن منع دخول النساء مقرها

توضيح مهم من إمارة الرياض بشأن منع دخول النساء مقرها

ضبط 280 طناً من «التمور الفاسدة» بالرياض (صور)

ضبط 280 طناً من «التمور الفاسدة» بالرياض (صور)

تفاصيل جديدة عن حادثة «الشاب المغدور» بجدة.. هكذا برر القاتل جريمته

تفاصيل جديدة عن حادثة «الشاب المغدور» بجدة.. هكذا برر القاتل جريمته

ماحقيقة إلغاء «مترو جدة»؟ المدير التنفيذي للمشروع يوضح

ماحقيقة إلغاء «مترو جدة»؟ المدير التنفيذي للمشروع يوضح
0

تواصل – متابعات:

نفى المدير التنفيذي لشركة مترو جدة الدكتور أسامة إبراهيم عبده؛ وجود أي توجه نحو إلغاء مشروع المترو في المحافظة، مشيراً إلى أن المشروع نافذ ومخطط له ومعتمد بميزانية قدرها 60 مليار ريال.

وأوضح عبده وفقاً لـ”الوطن”، أنه جرى تأجيل المشروع؛ لحين الانتهاء من إنشاء شبكة الحافلات التي تتطلب فترة زمنية تتراوح بين 5 و7 أعوام.

ولفت إلى أن هناك تحديات تتطلب إنجاز الأنفاق في جدة حتى يأتي موعد إنشاء المترو بسبب الطرق المزدحمة، وكذلك مسألة دراسة معالجة المياه والتفاصيل الهندسية.

وأشار إلى أن محافظة جدة لديها طبيعة جغرافية خاصة؛ بسبب المياه الجوفية وارتفاع منسوب المياه، موضحاً أن الأمانة لديها دراسات تفصيلية لطبقات من التربة سيتم الاعتماد عليها خلال تنفيذ المشروع.

وكان قد أكد أمین جدة صالح التركي أن مشروع مترو جدة غیر مناسب لطبیعة المحافظة في الوقت الحالي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التعليم» تضاعف أعداد المستفيدين من خدمة النقل المدرسي 100%

«التعليم» تضاعف أعداد المستفيدين من خدمة النقل المدرسي 100%

800 ريال شهرياً قيمة دعم نقل الموظفة السعودية في القطاع الخاص

800 ريال شهرياً قيمة دعم نقل الموظفة السعودية في القطاع الخاص

«حديقة الملك سلمان».. إحدى أكبر حدائق العالم في الرياض قريباً

«حديقة الملك سلمان».. إحدى أكبر حدائق العالم في الرياض قريباً

طائرات «درون» ترصد أكبر مشروع في «المدينة».. والأمن يحقق

طائرات «درون» ترصد أكبر مشروع في «المدينة».. والأمن يحقق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

٤÷٤ في الحصول على المال
مقالات

٤÷٤ في الحصول على المال

المزيد
رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل
تقارير وحوارات

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المزيد
السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع
تدوينات حرة

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع

المزيد
يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً
مقالات

يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>