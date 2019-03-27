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توقعات بغيوم وسحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

توقعات بغيوم وسحب رعدية ممطرة على 5 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الرياض ،الشرقية ، نجران ،جازان، عسير، الباحة).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية، و ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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