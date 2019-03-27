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ترك «الأرز» المطهي خارج الثلاجة يهدد حياتك.. لهذا السبب

ترك «الأرز» المطهي خارج الثلاجة يهدد حياتك.. لهذا السبب
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تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء الصحة أن الأرز غير المطهي يحتوي على خلايا تقدر على التكاثر سريعا تسمى “العصوية الشمعية” (باسيليس سيريس) وأنها تسبب تسمم الأرز، كما أنها قادرة على البقاء في الأرز حتى عند طهيه لكن في حالة خاملة.

وأوضح موقع “ريدرز دايجست” أن المشكلة تأتي عند ترك الأرز المطهي في درجة الحرارة العادية بعد الطهي. وهنا يمكن للأبواغ (الخلايا الراكدة غير النشطة) أن تنمو وتتحول لبكتيريا وتتكاثر مسببة تسمما غذائيا إذا ظل الأرز بهذا الحال إلى اليوم التالي.

وأشار الموقع، إلى أنه كلما طال أمد بقاء الأرز بعد الطهي كلما زادت احتمالات تعرضه للتسمم الغذائي وينصح خبراء في الصحة بألا يبقى الأرز المطهي مدة أطول من ساعة بعد الطهي. والأفضل أن يوضع بالمبرد (الثلاجة) في أقرب وقت ممكن.

وقال بنجامين تشابمان خبير الصحة الغذائية في جامعة ولاية نورث كارولاينا الأمريكية إن طهي الأرز لا يقتل بالضرورة كل الكائنات الضارة.

وتابع قائلا “مشكلة الأرز هي أن العصويات الشمعية موجودة بوفرة في الأرز الجاف في هيئة خلايا غير نشطة (أبواغ) وقد تنجو من الطهي على هذا الحال”.

وأضاف “إذا وضع الأرز المطهي بعد ذلك في درجة حرارة الغرفة العادية فإنها قد تخرج من شكلها المحمي وتتكاثر إذ توفر البيئة الجديدة مناخا مواتيا للنمو”.

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