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وزير الخارجية الأمريكي: السعوديون يدافعون عن دولتهم بوجه الصواريخ الحوثية

وزير الخارجية الأمريكي: السعوديون يدافعون عن دولتهم بوجه الصواريخ الحوثية
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تواصل – وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن السعوديين يدافعون عن دولتهم بوجه الصواريخ الحوثية، ولو كنا مثلهم لفعلنا المثل، مضيفا أن الرياض دفعت المليارات لدعم الجهود الإنسانية.

وأضاف بومبيو، في جلسة للكونجرس، أمس الأربعاء، أن الحوثيين أطلقوا عشرات الصواريخ الإيرانية تجاه السعودية.

وفي الشأن اليمني، أشار “بومبيو” إلى أن الحوثيين رفضوا الانسحاب من ميناء الحديدة.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، قصفت الثلاثاء، مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة، غربي اليمن، بقذائف الهاون، مجددًا ضمن تصعيد مسلح وخروقات مستمرة للهدنة الأممية المعلنة نهاية ديسمبر الماضي.

واستهدفت الميليشيات الحوثية، لمرات عدة، مطاحن البحر الأحمر بالمدفعية، وأصابت إحدى الصوامع، ما تسبب باحتراقها وإتلاف كميات كبيرة من القمح.

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