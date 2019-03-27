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«الطاقة الأمريكية» تسمح لـ6 شركات بإجراء أنشطة نووية في المملكة

«الطاقة الأمريكية» تسمح لـ6 شركات بإجراء أنشطة نووية في المملكة
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تواصل – وكالات:

منحت وزارة الطاقة الأمريكية 6 تصاريح لشركات أمريكية، تسعى إلى إجراء أنشطة نووية ذات صلة بالمملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “ذا ديلي بيست” الأمريكية أن القانون الفيدرالي الأمريكي يلزم الشركات الأمريكية العاملة في تصدير التكنولوجيا النووية، أو المشارِكة في إنتاج أو تطوير مواد نووية خاصة، بضرورة الحصول على موافقة وزارة الطاقة الأمريكية.

وأوضح التقرير أن الوزارة تمنح التصاريح للشركات بموجب القانون الذي يُعرف باسم (810s)، ويحتوي على بنود ولوائح فيدرالية مشددة ذات علاقة بالتكنولوجيا النووية، مضيفا أنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى توصلت الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية مع الرياض بشأن الطاقة النووية.

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