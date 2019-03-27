قصة شاب تخلص من السمنة ليتبرع بكليته لوالدته

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روى الدكتور متعب البقمي استشاري أمراض وزراعة الكلى، قصة شاب تمكن من مواجهة السمنة المفرطة، واستطاع في أيام قليلة أن يتخلص من 40 كيلوجراماً، حتى يتمكن من التبرع بكليته لوالدته، حيث منعته السمنة في بداية الأمر من إجراء الجراحة.

وقال البقمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يحيى.. شاب أراد أن يتبرع بكليته لوالدته، لكن سمنته المفرطة منعته! غاب ثم عاد بعد أن خسر 40 كيلو.. وتبرع لها بالأمس”.

وأضاف الدكتور البقمي أن بر الوالدين مسألة منتهية، لكن وجود دافع قوي يجعلنا نغير من عاداتنا غير الصحية لضمان صحة أفضل”.