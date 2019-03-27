«خبير تقني»: احذروا شراء حسابات كلاود من المحلات.. أسراركم وصوركم لديهم

تواصل – فريق التحرير:

حذَّر الخبير التقني، ياسر الرحيلي، من خطورة شراء حسابات “كلاود” من محال الاتصالات، مؤكداً أن ذلك التصرف يجعل البائع يملك نسخة محدثة من هاتفك بكافة تعاملاتك عليه من صور أو رسائل.

وتلقى “الرحيلي” تساؤلاً من أحد المستخدمين قال فيه: “في محلات الجوالات يبيعون حسابات كلاود للزبائن ويبيعون إيميلات ليفتحوا بها حسابات سناب وتويتر.. ولا يوجد أي إجراء قانوني أو محاسبات على أصحاب المحلات؟.. يا ليت أحد يلتفت لهذا الموضوع”.

ورد الخبير التقني بتغريدة جاء فيها: “من يشتري حسابات كلاود من المحلات، فهو حرفياً أعطاهم نسخة من جواله تتحدث بشكل لحظي بكامل صوره ورسائله من واتساب ورسائل نصية وغيره”.