تحذير مهم من «المرور» لقائدي المركبات

تواصل – فريق التحرير:

يواصل حساب المرور السعودي على “تويتر” نشر رسائل تحذيرية وتوعوية سواء لقائدي المركبات أو من معهم بداخلها؛ حفاظاً على سلامتهم.

ونشر الحساب الرسمي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو حذَّر فيه قائدي السيارات من عدم ترك مسافة كافية بينهم وبين عجلة القيادة.

ونشر تغريدة جاء فيها: “ترك مسافة كافية بينك وبين عجلة القيادة يقلل من الأخطار الناتجة عند التوقف المفاجئ أو اندفاع الوسادة الهوائية عند الحوادث”.

ونشر الحساب أمس تحذيراً لمن يتواجدون بجوار قائدي المركبات، جاء نصه: “إشغالك لقائد المركبة أثناء القيادة يعرضكم ويعرض مستخدمي الطريق للحوادث”.