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طقس الخميس.. توقعات بهطول أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ”الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف”، غداً الخميس، بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من الرياض والجنوبية من الشرقية، ونجران، ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء شمال وشرق المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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