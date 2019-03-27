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كيف قفزت قيمة «كريم» 30 ألف مرة في 7 أعوام؟.. مؤسسها السعودي يكشف السر

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تواصل – فريق التحرير:

كشف رائد الأعمال السعودي، ومؤسس شركة “كريم”، الدكتور عبدالله إلياس، العديد من أسرار شركته، التي استحوذت عليها “أوبر” بقيمة 3.1 مليار دولار.

وأوضح “إلياس”، الذي يشغل المنصب التنفيذي للشركة، أن سبب التسمية، هو إطلاق الشركة في رمضان عام 2012، ورغبتهم بأن يكونوا كرماء مع “الكابتن، والزبون، التيم”.

“أهم شيء أنكم تضعون خطة، وتبنون الشركة على القيم”.. بتلك الكلمات نصح عبدالله إلياس الراغبين في تأسيس شركاتهم الخاصة على غرار شركته.

وتأسست شركة “كريم” برأسمال 100 ألف دولار (375 ألف ريال سعودي)، فيما استحوذت عليها شركة أوبر، أمس بصفقة تقدر بـ3.1 مليار دولار (11.6 مليار ريال سعودي).

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