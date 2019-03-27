شبهة جنائية وراء إصابة 5 من أسرة واحدة في حريق بـ«ينبع البحر» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أُصيب 5 أفراد من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق جراء حادثة حريق في شقة بمحافظة ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة.

وتم نقلهم من قبل الهلال الأحمر إلى مستشفى ينبع العام لتلقي العلاج، فيما تشير الدلائل الأولية إلى وجود شبهة جنائية وراء نشوب الحريق.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ عند الساعة ١٥:٠٠ من عصر اليوم الأربعاء عن نشوب حريق في شقة بالدور الثاني بعمارة سكنية بشارع فرعي من طريق الملك فهد بينبع البحر بمحافظة ينبع، حيث اقتصر الحريق على مجلس نتج عنه تضرر كامل الشقة من دخان الحريق”.

وأضاف “الجهني” أنه تم إخماد الحريق والسيطرة على الحادث الذي أدى إلى إصابة أسرة سعودية مكونة من خمسة أشخاص باختناق من جراء استنشاق الدخان، وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى ينبع العام لتلقي العلاج.

وأوضح “الجهني” أن الأسباب الأولية تشير إلى أن سبب الحريق شبهة جنائية، وتم تسليم الموقع للشرطة لإكمال التحقيق في الحادث حسب الاختصاص.