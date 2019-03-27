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«الشؤون البلدية» تُلزم مشغلي محطات الوقود بتوفير خدمة «مدى»

«الشؤون البلدية» تُلزم مشغلي محطات الوقود بتوفير خدمة «مدى»
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تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بإلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة «مدى»، ومنحتهم مهلة حتى 11 ذو القعدة المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية عقد ممثلو الوزارة، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، اجتماعا بمشاركة نظام المدفوعات الوطني «مدى»، بهذا الشأن.

وأوضح البيان أن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية تكمن في السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل الحطات.

بينما يرتكز دور مؤسسة النقد التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع، والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 ذو القعدة المقبل.

وأشار البيان إلى أن دور وزارة التجارة والاستثمار يتمثل في القيام بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من التاريخ ذاته، مشيرة إلى أن المخالفات تسجل بحق المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد، وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتقليل من التعاملات النقدية، وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030 ومن أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.

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