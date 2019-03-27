المدينة.. نفوق عدد من «الحمير» بوادي ريم وقلق من انتشار مرض خطير

تواصل – المدينة المنورة:

باشرت الجهات المعنية في المدينة المنورة التحقيق في حادثة نفوق عددٍ من الحمير في وادي ريم جنوب المدينة المنورة.

وتم على الفور، سحب عينات من الحمير المريضة في المنطقة نفسها؛ وذلك لرفعها للمختبرات المركزية للكشف عن هذا المرض الغامض، وذلك للتعامل معها وفقاً لنتائج المختبرات وحفاظاً على سلامة الحيوانات الأخرى.

وترددت أنباء بأن نفوق الحمير في وادي ريم بسبب مرض “الرعام” الذي انتشر في السابق بدولة الكويت؛ الأمر الذي استنفر السلطات الكويتية إلى التدخل السريع بإعدام الحمير؛ لأن هذا المرض مُعدٍ وينتقل للإنسان وليس له علاج حتى الآن.