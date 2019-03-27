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ضبط 3 مواطنين بتهمة السطو المسلح على سيارة نقل أموال بـ«الشرقية»

ضبط 3 مواطنين بتهمة السطو المسلح على سيارة نقل أموال بـ«الشرقية»
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تواصل – فريق التحرير:

أطاحت شرطة محافظة الأحساء، بثلاثة أشخاص نفذوا سطواً مسلحاً على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات المتخصصة بالمنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، إنه عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت ١٤٤٠/٥/١٣هـ، باشرت شرطة محافظة الأحساء بلاغاً عن تعرض منسوبي إحدى الشركات المتخصصة بنقل الأموال لسطو مسلح من ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية، وذلك أثناء قيامهم بنقل مبلغ مالي لإحدى الشركات التجارية.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية، وإجراءات البحث والتحري، عن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الجريمة، الذين تبين أنهم ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وتم القبض عليهم وضبط جزء من المبلغ المالي بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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