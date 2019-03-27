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صوت يأسر القلوب.. «عامل نظافة» يحفظ القرآن كاملاً والأحاديث النبوية (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثراً لعامل نظافة في المملكة يحفظ القرآن الكريم كاملاً، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

وظهر العامل يتحدث لأحد الأشخاص، وقرأ ما تيسر له من آيات القرآن الكريم بصوت عذب ندي، كما ألقى على المتحدث حديثاً شريفاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد.

وأثنى متداولو المقطع، على العامل وعزيمته وإرادته في المثابرة في حفظ القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، معلقين بقولهم: إن الإنسان ليس بالمظهر وإنما بالجوهر، داعين للعامل بأن ينفعه الله بما يحفظ من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة.

 

 

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