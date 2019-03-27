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التشهير بمنشأة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية بمكة

التشهير بمنشأة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية بمكة
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تواصل – مكة المكرمة:

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب منشأة تجارية بمكة المكرمة، ومدير المنشأة المقيم من جنسية مصرية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري، بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة، بالنظر لما تشكِّله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بإدانة المخالفين، وفرض غرامة مالية عليهما، وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة للمقيم، وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار منشأة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، حيث ضبطت كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية؛ منها عبوات من الحليب المجفف والمعلبات؛ وبناءً عليه تم ضبط الكميات وإتلافها، وأُحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

 

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