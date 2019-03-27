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مقاتلات التحالف تدك مواقع للحوثيين في الضالع جنوب اليمن

مقاتلات التحالف تدك مواقع للحوثيين في الضالع جنوب اليمن
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تواصل – وكالات:

شنَّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأربعاء، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي الانقلابية، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” بأن المقاتلات استهدفت بغارات جوية، تحركات لميليشيا الحوثي في نقيل حدة ومنطقة بيت الشامي، غربي مديرية قعطبة.

وأضاف أن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاثة أطقم تابعة لميليشيا الحوثي، ومقتل وجرح كل من كان على متنها.

وبين الموقع أن غارة أخرى استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، في خط الرضمة بمحافظة إب وسط البلاد؛ ما أدى إلى تدمير دبابتين تابعتين لها.

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