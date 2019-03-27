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«الداخلية» تعلن نتائج القبول المبدئي على «رتبة جندي»

«الداخلية» تعلن نتائج القبول المبدئي على «رتبة جندي»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ للمديرية العامة للأمن العام لرتبة (جندي).

وأكدت الوزارة أن على جميع المتقدمين المقبولين مبدئياً، الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة السابعة صباحاً في الوقت والمكان المحددين لكل طالب مع إحضار المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة:
1 – نموذج القبول مطبوعاً من الموقع موضحاً به رقم الطلب.
2 – أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها.
3 – صورة من كرت العائلة (للمتزوج).
4 – أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة منها.
5 – صورة من اختبار القدرات العامة.
6 – عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4X6) مكشوفة الرأس.
7 – إحضار ملف علاق بلاستيك مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.
8 – حلاقة الرأس رقم (1).

ولمعرفة نتيجة القبول:(اضغط هنا).

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