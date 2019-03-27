كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج قبول «الدفعة النسائية» الثانية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي (الدفعة الثانية) لطالبات الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ على رتبة جندي (نساء) بالمعهد النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية، التي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة.

التعليمات:

– الحضور لمقر المقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية مع إحضار المستندات في ملف مرتبة من الأعلى للأسفل على النحو التالي:

1 – نموذج القبول مطبوعاً من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

2 – إحضار قلم أزرق جاف.

3 – نسخة مصدقة من شهادة الثانوية العامة.

4 – أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها.

5 – صورة مصدقة من الشهادات الإضافية التي تم تقديمها من خلال نموذج طلب التقديم

6 – عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء مراجعة اللجنة.

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي ومواعيد المراجعة(اضغط هنا).