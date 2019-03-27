وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك عبدالعزيز.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية السياحة توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، من حملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بدرجة (معيد، ومحاضر) للعام الدراسي 1441/1440هـ، في العديد من التخصصات العلمية.

الوظائف:

* وظائف الإعادة:

1 – معيد (عدد 3 وظائف للرجال، عدد 3 وظائف للنساء):

– قسم إدارة الفعاليات (تخصص إدارة الفعاليات).

2 – معيد (وظيفة واحدة للرجال، وظيفة واحدة للنساء):

– قسم إدارة الضيافة (تخصص إدارة الضيافة).

3 – معيد (وظيفة واحدة للرجال، وظيفة واحدة للنساء):

– قسم فن وتكنولوجيا الطهي (تخصص فن وتكنولوجيا الطهي).

* وظائف المحاضر:

1 – محاضر (وظيفتان للرجال):

– قسم إدارة الفعاليات (تخصص إدارة الفعاليات).

2 – محاضر (وظيفتان للرجال):

– قسم إدارة الضيافة (تخصص إدارة الضيافة).

3 – محاضر (وظيفة واحدة للرجال):

– قسم السفر والسياحة (تخصص السفر والسياحة).

الشروط (وظائف معيد):

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على الدرجة الجامعية في التخصصات المذكورة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3 – أن لا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

4 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك.

5 – أن لا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة عن (30) سنة.

6 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل ، أو STEP أو IELTS.

7 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادله.

الشروط (وظائف محاضر):

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية في التخصصات المذكورة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3 – أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.

4 – أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

5 – أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (35) سنة.

6 – أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التو فل ، أو STEP أوIELTS.

7 – أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادله.

8 – أن لا يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس والماجستير وهو على رأس العمل.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/08/15هـ، على أن تقدم جميع المستندات المطلوبة من وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات إن وجدت إلى الموقع الإلكتروني (اضغط هنا).