وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك عبدالعزيز.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية السياحة توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، من حملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بدرجة (معيد، ومحاضر) للعام الدراسي 1441/1440هـ، في العديد من التخصصات العلمية.
الوظائف:
* وظائف الإعادة:
1 – معيد (عدد 3 وظائف للرجال، عدد 3 وظائف للنساء):
– قسم إدارة الفعاليات (تخصص إدارة الفعاليات).
2 – معيد (وظيفة واحدة للرجال، وظيفة واحدة للنساء):
– قسم إدارة الضيافة (تخصص إدارة الضيافة).
3 – معيد (وظيفة واحدة للرجال، وظيفة واحدة للنساء):
– قسم فن وتكنولوجيا الطهي (تخصص فن وتكنولوجيا الطهي).
* وظائف المحاضر:
1 – محاضر (وظيفتان للرجال):
– قسم إدارة الفعاليات (تخصص إدارة الفعاليات).
2 – محاضر (وظيفتان للرجال):
– قسم إدارة الضيافة (تخصص إدارة الضيافة).
3 – محاضر (وظيفة واحدة للرجال):
– قسم السفر والسياحة (تخصص السفر والسياحة).
الشروط (وظائف معيد):
1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على الدرجة الجامعية في التخصصات المذكورة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.
3 – أن لا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.
4 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك.
5 – أن لا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة عن (30) سنة.
6 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل ، أو STEP أو IELTS.
7 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادله.
الشروط (وظائف محاضر):
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية في التخصصات المذكورة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.
3 – أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.
4 – أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
5 – أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (35) سنة.
6 – أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التو فل ، أو STEP أوIELTS.
7 – أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادله.
8 – أن لا يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس والماجستير وهو على رأس العمل.
موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/08/15هـ، على أن تقدم جميع المستندات المطلوبة من وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات إن وجدت إلى الموقع الإلكتروني (اضغط هنا).