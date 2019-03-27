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«العمل» تحدد 4 أهداف من تعديلات خدمات الوزارة في «نطاقات»

«العمل» تحدد 4 أهداف من تعديلات خدمات الوزارة في «نطاقات»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة، عن 4 أهداف تعمل عليها ضمن مبادرة تعديلات خدمات الوزارة في نطاقات، التي تسعى من خلالها لتحفیز المنشآت لتحسین نطاقھا، وحصولھا على خدمات أكثر بشكل عادل.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن إتاحة الخدمات الإلكترونیة للمنشآت حسب النطاق، يستھدف كل المنشآت.

ومن أبرز أهداف هذه المبادرة توفیر محفزات للمنشآت للانتقال من نطاق إلى آخر، وزيادة التوطین بالانتقال من مستوى نطاق لآخر، وتشجیع المنشآت للحصول على خدمات أكثر، وإعادة توزيع الخدمات المقدمة على نطاقات المنشآت.

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