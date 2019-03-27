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توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم المدنيين

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم المدنيين
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح صندوق التنمية العقارية، أن مبادرة دعم الدفعة المقدمة “ قرض حسن” للقطاع الخاص لمن أتم الخمسين عاماً فأكثر، تختص بمن لم يستفد من قوائم انتظار الصندوق أو وزارة الإسكان.

وأشار حساب العناية بالمستفيدين الخاص بالصندوق، إلى أن المبادرة خاصة بمن لم يستفد من قوائم انتظار الصندوق العقاري ووزارة الإسكان.

وكان برنامج ”سكني” التابع لوزارة الإسكان قد أعلن عن إطلاق مبادرة دعم الدفعة المقدمة “قرض حسن” للمدنيين من القطاع الحكومي والعسكري والمتقاعدين “العسكريين”، إضافة للقطاع الخاص لمن أتم الخمسين عاماً فأكثر، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك بمنحهم قرضاً إضافياً حسن يصل إلى 140 ألف ريال، بالإضافة إلى القرض العقاري “ المدعوم ” الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

وأوضح البرنامج أنه يهدف من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام في تمكين المستفيدين المعنيين من الحصول على التمويل العقاري المدعوم عبر تقديم قرض إضافي “ حسن ” بدفعة مقدمة نسبتها 20% من قيمة العقار، بحد أقصى 140,000 ريال، يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري كاملاً، ليصل إجمالي القرض بحد أقصى إلى 640,000 ريال.

ويمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، التسجيل في خدمة المستشار العقاري من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج “ سكني ” عبر الرابطهنـــا، أو التواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 199090؛ وذلك للحصول على الخدمة، ومعرفة الحلول المناسبة لهم.

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