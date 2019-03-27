رسمياً.. أرامكو تشتري حصة صندوق الاستثمارات في سابك

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها وقعت رسميا شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك مقابل 69.1 مليار دولار.

وقال الرئيس الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو إن صفقة سابك تمثل “لحظة تاريخية وفرصة كبيرة للنمو”، مضيفا أن الاستحواذ على حصة في سابك يخلق فرصا جديدة في قطاع البتروكيماويات الذي يشهد نموا سريعا.

وقالت مصادر مطلعة إن أرامكو ستدفع 123.4 ريال للسهم في صفقة شراء الحصة في سابك، وفقا لـ”العربية”.

وكانت شركة أرامكو، قد أعلنت في 28 يوليو الماضي أنها قامت بتقييم عدد من فرص الاستحواذ المحلية والعالمية، مؤكدة أنها تشارك في مناقشات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالحصول على حصة استراتيجية في (سابك) عن طريق صفقة شراء خاصة لأسهم يملكها صندوق الاستثمارات العامة في (سابك).

وتهدف الخطوة إلى تعزيز الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات، من قبل أرامكو السعودية من خلال الاستحواذ على حصة في رابع أكبر شركة كيماويات في العالم، المملوكةٌ بنسبة 70% لصندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت شركة أرامكو أنها لا تخطط للاستحواذ على أي من أسهم شركة “سابك” مباشرة من السوق المالية السعودية “تداول” وإنما من خلال صفقة شراء خاص.