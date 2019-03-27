شرطة مكة تكشف هوية المعتدي على مواطن «ثمانيني» وسرقة أمواله

تواصل – مكة المكرمة:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من كشف ملابسات الاعتداء على مواطن مسن في العقد الثامن من العمر، وحددت هوية الجاني وتم إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

وقال المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، إن شرطة محافظة جدة باشرت بلاغاً بتاريخ 1440/7/18هـ عن تعرض مواطن في العقد الثامن من العمر لاعتداء من قبل شخص مجهول، أثناء تواجده بأحد المحال التجارية جنوب محافظة جدة، والاستيلاء على محفظته وما بحوزته من مبالغ مالية بالقوة.

وأسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية المتهم، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وتم القبض عليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.