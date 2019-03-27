فيديو.. اعتداء بشع على مُسن وسرقة محفظته

تواصل – متابعات:

تداول رواد مواقع التواصل، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر شاباً يعتدي على مُسن بصورة بشعة ويدفعه داخل إحدى البقالات ويسقطه أرضاً لسرقة محفظة نقوده.

وأظهر المقطع، الذي وثقته كاميرات المراقبة بالبقالة، لحظة دخول المُسن ومن خلفه الشاب، وطلب المُسن من عامل البقالة ورقة نقدية وقام بإعطائها للشاب الذي ذهب عند ثلاجة المياه وعاد بعدها ووقف بجوار المُسن.

اشترى المسن بعد ذلك أشياء أخرى وحاسب عامل البقالة عليها، ووضع نقوده في جيبه، ليفاجئه حينها الشاب الواقف بجواره بمحاولة انتزاع المحفظة منه إلا أن المُسن تمسك بها، فدفعه الشاب بقوة وطرحه أرضاً دون مراعاة لعمره.

وقام الشاب برمي المحفظة للمُسن بعد أن أخذ النقود منها، وسط اندهاش عامل البقالة وزبونين كانا متواجدين حينها.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل مقطع فيديو آخر، يُظهر لحظة إمساك بعض الشباب بالمعتدي وطرحه أرضاً وتقييده من قدميه لتسليمه للشرطة، في حين لم يُشِر متداولو المقطع إلى مكان أو وقت حدوث الواقعة.