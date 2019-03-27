6 وفيات وإصابات في تصادم عدة مركبات بالطائف

تواصل – الطائف:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصیب اثنان آخران بإصابات خطیرة في تصادم بین عدة مركبات على طریق (عشیرة – المحاني) بالطائف.

وأوضح شادي بن عابد الثبیتي، المتحدث باسم الھلال الأحمر السعودي في الطائف، أن غرفة العملیات بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغاً على الرقم ٩٩٧ عن وجود حادث تصادم.

وعلى إثر البلاغ توجهت 7 فرق إسعافیة وفرقة من صحة الطائف، وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود 6 حالات 4 منھا انتقلت إلى رحمة الله، فیما تعرضت حالتان لإصابات خطیرة.

وأكد أنه تم التعامل مع الحالات المصابة بتقدیم الخدمة الإسعافیة اللازمة والنقل إلى مستشفى الأمیر سلطان العسكري.