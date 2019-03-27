عقوبات جديدة ضد الكتابة على الجدران و«الملابس غير المحتشمة»

تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على لائحة المحافظة على الذوق العام، التي تتضمن فرض عقوبات على منتهكي منظومة القيم والأخلاق المجتمعية في الأماكن العامة، سواء كان بالقول أو بالفعل والسلوك.

وتفرض اللائحة عقوبات على من يرتدي الملابس غير المحتشمة أو التي تحمل عبارات أو صوراً تخدش الحياء والذوق العام، كما يفرض عقوبات على الكتابة والرسم على الجدران ما لم يكن مرخصا بها.

كما تُعاقب اللائحة على المخالفات التي تمس الذوق العام ومنظومة القيم الأخلاقية للمجتمع التي تحدث في الأماكن العامة أو بحق بيوت الله، أو التي تقع في الفضاء الإعلامي والوسائط الإلكترونية، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.