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خادم الحرمين يستقبل قائد الجيش الليبي

خادم الحرمين يستقبل قائد الجيش الليبي
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تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال الاستقبال، حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا، متمنياً للشعب الليبي التقدم والازدهار. كما جرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

 

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