السويد.. انفجار في استوكهولم وإصابة 5 أشخاص بجروح

تواصل – وكالات:

أصيب 5 أشخاص جراء انفجار وقع اليوم الأربعاء في منطقة صناعية تابعة لستوكهولم.

وأكدت الشرطة السويدية، في بيان لها، أن الانفجار وقع في منطقة صناعية تابعة لستوكهولم، وأن 5 جرحى تلقوا العلاج من جراء الانفجار.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة “أسباب “التدمير الخطير الذي لحق بالمنطقة الخاضعة حاليا لحظر أمني”.

ونقلت الوكالة عن صحيفة “Aftonbladet” المحلية سابقا أن الانفجار وقع في الساعة 01:10 ليلة الأربعاء على الخميس، مضيفة أن الحادث أسفر عن تدمير واجهة المبنى والسيارات الموقوفة بالقرب منه.

من جهتها نقلت صحيفة “Exsressen” المحلية عن ممثل الشرطة، فريدريك أندرسون، قوله إن عددا من الأشخاص أصيبوا بحالة صدمة، فيما أصيب شخص واحد بجروح بسبب تحطم الزجاج”.