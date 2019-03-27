«مختصون» يحذرون من أخطاء شائعة عند بناء المنازل

تواصل – الدمام:

دعا مختصون شاركوا في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية بالدمام، أمس الثلاثاء، إلى التأكد من إجراءات البناء قبل البدء في بناء منزل سكني، لتجنب العديد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها العديد عند بناء منازلهم السكنية.

وأشار المختصون الذين شاركوا في المحاضرة، التي كانت بعنوان “مفاهيم أساسية قبل بناء بيتك”، إلى عدد من تلك الأخطاء الشائعة التي تحدث عند بناء المنازل سواء في مرحلة التصميم أو ما يتعلق بالمخططات السكانية والهندسة المعمارية، على رأسها المساحات الضائعة.

وأوضح المشاركون، أن المساحات الضائعة تسهم في رفع التكلفة، داعين للعمل على تقليل مساحة الممرات، والتقليل من تمديدات السباكة ببناء المطابخ والحمامات ظهراً بظهر أو فوق بعضها البعض، بالإضافة للأخذ باحتياجات الأسرة في الاعتبار عند اختيار التصميم، مؤكدين أن الاستعانة بجهة تصميم محترفة تقلل من تكاليف البناء كثيراً.

وأشاروا إلى أن من بين الأخطاء الشائعة عدم فحص نوعية التربة، كون معرفة نوعية التربة تحدد نوع قواعد التأسيس المطلوبة، وتجنب بناء قواعد إضافية غير ضرورية، كما أنها تساعد على بناء القواعد المطلوبة لتلافي حدوث هبوط للمبنى مستقبلاً.

كما أن تقليل ارتفاع الأسقف يسهم في تقليل مواد البناء المستخدمة من حديد وغيره، ويساعد على التقليل من حجم التكييف، بجانب أن وظائف المرافق المختلفة تتحكم في المساحات المطلوبة وتكلفة البناء.