جدة.. الإطاحة بـ 3 وافدين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مقيماً

تواصل – جدة:

تمكنت الجهات الأمنية في جدة، من إسقاط تشكيل عصابي مكون من 3 وافدين انتحلوا صفة رجال أمن، واعتدوا بالضرب على أحد المقيمين وسلبوا ما بحوزته من مبالغ مالية جنوب المحافظة في ساعات متأخرة من الليل.

وصدرت التوجيهات فوراً بتشكيل فريق أمني للإيقاع بالجناة على وجه السرعة وذلك بعد تلقي الجهات الأمنية للبلاغ.

ونجح الفريق الأمني خلال عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات ببعض أوصاف أحد الجناة، في ضبط أحدهم واتضح أنه (يمني الجنسية) واعترف بجنايته، وأرشد رجال الأمن عن رفاقه المشاركين في الجريمة وهما وافدان من (الجالية الأثيويبة).

من جانبه صرح المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة، بأن شرطة جدة باشرت بلاغاً بتاريخ 17 / 7 / 1440هـ عن تعرُّض مقيم (سوداني) لاعتداء من أشخاص مجهولين والاستيلاء على أمواله بالقوة، وذلك بأحد الأحياء السكنية جنوب جدة.

وأسفرت إجراءات البحث والتحري،عن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الجريمة، والقبض على أحدهم، (يمني)، وتم إيقافه ومتابعة الإجراءات الأمنية لضبط شريكيه في الجريمة (أثيوبيان)، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة المنطقة أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.