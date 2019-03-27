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الشرقية تشهد انطلاق التمرين التعبوي المشترك للقطاعات الأمنية (فيديو وصور)

الشرقية تشهد انطلاق التمرين التعبوي المشترك للقطاعات الأمنية (فيديو وصور)
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تواصل – الدمام:

انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 89) بمشاركة 13 قطاعاً أمنياً من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.

وشهدت المنطقة الشرقية انطلاقة التمرين، تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وبحضور مديري وقادة القطاعات الأمنية المشاركة في التمرين وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

واستعرضت القوات المشاركة مدى جاهزيتها للقيام بمهامها في أي وقت، وقاموا بعمل تمارين حية تعاملوا خلالها مع فرضيات مختلفة باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات التقنية، فيما من المقرر أن تستمر هذه التمرينات لمدة شهر.

وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان استقبلا قادة القطاعات الأمنية المشاركة في التمرين، واستمعا منهم إلى إيجاز عن فعاليات التمرين.

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