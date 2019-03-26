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تستمر لـ 7 ساعات.. تنبيه من أمطار رعدية متوقعة وأتربة على نجران

تستمر لـ 7 ساعات.. تنبيه من أمطار رعدية متوقعة وأتربة على نجران
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمه وخباش وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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