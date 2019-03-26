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شكاوى من تأخر الممرضات في مباشرة دوامهن بمستشفى القنفذة العام

شكاوى من تأخر الممرضات في مباشرة دوامهن بمستشفى القنفذة العام
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تواصل – متابعات:

اشتكى عدد من مراجعي عيادات الأسنان في مستشفى القنفذة العام من تأخر الممرضات في مباشرة دوامهن في الوقت المحدد بالثامنة صباحا، مشيرين إلى أنهم حين يتوجهون إلى العيادة على الموعد يطلب منهم الطبيب الانتظار ريثما تحضر الممرضة لتعقيم الغرفة وتهيئتها للعمل، مؤكدين أنها لا تصل إلا بعد مضي ساعة من الوقت، ما يؤخر المرضى ويضاعف معاناتهم.

وبحسب “عكاظ” فقد عبر المواطن “أحمد زيلعي” عن تذمره مما اعتبره عدم التزام الممرضات في عيادات الأسنان في مستشفى القنفذة بالمواعيد، لافتا إلى أنهم يتوجهون في الموعد المحدد وعادة ما يكون في الثامنة صباحا، إلا أنهم ينتظرون ريثما تصل الممرضة بعد التاسعة، ما يضاعف معاناتهم ويهدر الوقت.

وشدد “زيلعي” على ضرورة محاسبة كل مقصر لا يؤدي عمله على الوجه الأكمل، خصوصا فيما يتعلق بصحة الأهالي، لافتا إلى أن هذه المشكلة تكررت أكثر من مرة دون أن توجد لها الحلول. وأكدت المريضة مريم عبدالرحيم أنها دائما تحضر في عيادة الأسنان في الموعد المحدد بالثامنة صباحا، إلا أنها لا تصل إلى الطبيب إلا بعد التاسعة، بسبب أنه ينتظر الممرضة حتى تجهز الأدوات وتهيئ الغرفة للعمل. وأشار إبراهيم محمد أن تأخر الممرضات في عيادات الأسنان أصبح لافت وواضحا، لأنه يتكرر يوميا، وليس بطريقة استثنائية، متمنيا محاسبة المقصرين الذين فاقموا معاناة المرضى.

فيما اشتكى أحمد الجدعاني من تعامل إدارة مركز الأسنان مع المراجعين، مشيرا إلى أن الممرضات يتأخرن دون اكتراث بحالة المرضى، بينما تأخر عن موعده بضع دقائق، فمنعوه من الوصول إلى الطبيب وحددوا له موعدا آخر من مطلع رجب الجاري إلى شهر رمضان القادم.

وبينما تقدم المرضى بشكوى إلى مدير طب الأسنان في صحة القنفذة الدكتور هاني باكرمان، وعد مدير مستشفى القنفذة العام الدكتور عبدالله الجابري بعقد اجتماع لبحث شكوى المراجعين والعمل على حلها.

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