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توزيع منح أراضي الدفعة 211 للمشاركين في أحداث تطهير الحرم المكي

توزيع منح أراضي الدفعة 211 للمشاركين في أحداث تطهير الحرم المكي
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تواصل – مكة المكرمة:

أشرف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس (الثلاثاء) على قرعة تخصيص منح أراض سكنية للمشاركين في أحداث تطهير الحرم المكي الشريف 1400هـ الكائنة بمخططات ولي العهد رقم (٩) لـ ٢١٣ شخصا ضمن الدفعة رقم ٢١١، وذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم بسرعة تسليم المشاركين منحهم على القطع المتوافرة لدى الأمانة بموجب المساحات المعتمدة بالمخططات.

وشدد الأمين على ضرورة إنفاذ الأمر السامي الكريم واعتماد تنفيذ أمر المنح للمشاركين وإعفائهم من قيمة الأمتار الزائدة، وتزويد وزارة العدل بنسخة من الأمر للاعتماد وإكمال ما يلزم.

وقدم أمين العاصمة المقدسة شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل مدير عام الأراضي والمساحة المهندس أيمن مطر، ومدير إدارة إجراءات المنح بندر دوش، ومساعد مدير إدارة إجراءات المنح سكرتير اللجنة مستور الحارثي.

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