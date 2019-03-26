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إليك الطريقة الآمنة لإنقاص وزن الطفل

إليك الطريقة الآمنة لإنقاص وزن الطفل
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تواصل – وكالات:

عندما يزيد وزن الطفل بنسبة 20 بالمائة عن الوزن الصحي يعني ذلك أنه مصاب بالبدانة وهي درجة تمثل خطراً صحياً مقارنة بزيادة الوزن. ويتم تقدير الوزن الصحي وفقاً لـ 3 عناصر هي: العمر والطول والجنس.

وتؤثر البدانة سلباً على نمو عظام الطفل، وقد تسبب له ارتفاع ضغط الدم ومشاكل التنفس أثناء النوم، وتزيد احتمال إصابته بالسكري.

إليك كيف تساعد طفلك على إنقاص الوزن الزائد بطريقة آمنة وفعّالة:

* تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة، والأفضل مشاركة الأبوين أو أحدهما في بعض الأنشطة والألعاب مع الصغير.

* تقديم مزيد من الأطعمة الصحية للطفل، وخاصة: البقول والخضروات والفواكه، والبحث عن طرق جذابة لتحضير الأطعمة الغنية بالمغذيات.

* تعديل السلوكيات تدريجياً، بحيث يقل وقت مشاهدة الشاشة، وتزداد الحركة، وتتحسن عادات النوم، وعلى الأبوين تقديم قدوة حسنة والمشاركة في هذه التغييرات.

* شرب المزيد من الماء والسوائل الخالية من الكافيين.

* منع تقديم المشروبات السكرية كالكولا والعصائر غير الطبيعية.

* تعديل حجم الوجبات تدريجياً، وتقليل معدل الأكل في المطاعم، ومنع الوجبات والمخبوزات الجاهزة.

* منع الوجبات السريعة مثل البيتزا، أو اعتبارها نوعاً من الترفيه الموسمي.

* التحدث بإيجابية عن وزن الطفل، وعن أهمية اكتساب الوزن الصحي، وعدم التلفظ بعبارات أو تعليقات سلبية.

* تدريجياً، على الطفل الالتزام بمعدل 60 دقيقة يومياً من التمارين والنشاط البدني.

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