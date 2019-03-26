طقس الأربعاء.. توقعات بهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح في 8 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، أن تتأثر عدة مناطق بالمملكة، بسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك منطقة نجران ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الشرقية منها، ستشهد سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

كما توقعت الأرصاد، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، على أجزاء من شمال وشرق المملكة، وكذلك المرتفعات الجنوبية الغربية.