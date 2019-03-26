«تعليم المهد» تكشف حقيقة مقطع مدرسة «ثرب» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة، مع مقطع فيديو نشره أحد الطلاب، انتقد خلاله مدرسة “ثرب”، بقوله: “لا إدارة ولا وكيل ولا مدير ولا هم يحزنون”.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول فنود أن نوضح أن مدير التعليم قد وجه بتشكيل لجنة للشخوص على المدرسة والتأكد من مقطع الفيديو”.

وأضافت الإدارة في بيانها أنه “تبين للجنة أن القائد كان في زيارة فنية لأحد المعلمين بالصف الثاني المتوسط في الحصة الخامسة، وكذلك تواجد وكيل المدرسة في المعمل مع طلابه في الحصة الخامسة أيضًا”.

وتابع البيان “أن اللجنة أشارت إلى أن الطالب استغل انشغالهما وقام بالتصوير مازحًا بقصد إرساله إلى قروب زملائه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.