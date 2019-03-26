«تقني» يوضح خطوات تفعيل الإنترنت المجاني بطائرات الخطوط السعودية (فيديو)

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أوضح الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، أن كثيراً من طائرات الخطوط السعودية الآن يتوفر بها إنترنت مجاني لتصفح الواتساب.

وأضاف الحمادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إذا جلست جنب أحد في الطائرة لا يعرف ذلك فاشرح له”.

وأشار إلى أن الكثير لا يعرف كيفية تفعيله بطريقة صحيحة! حيث يتم ذلك من خلال اختيار شبكة OnAir، ثم اذهب للمتصفح وأدخل موقع http://onair.com، ثم تابع الخطوات لاختيار الشبكات الاجتماعية المجانية، ثم بعد ذلك الموافقة على الشروط، ثم اضغط على اتصال لتبدأ في استخدام خدمة الإنترنت بشكل مجاني.