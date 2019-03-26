«فتاة» تشارك وافدين بيع مستلزمات رجالية بالرياض.. و«العمل» تعاقب المنشأة

تواصل – الرياض:

فرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء، على منشأة بمدينة الرياض غرامة مالية لتشغيلها فتاة في منفذ بيع مستلزمات رجالية مع وافدين.

وألزمت الوزارة المؤسسة بإزالة المخالفة التي تتعلق بتنظيم عمل المرأة بحسب نظام العمل في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل الرياض تلقت بلاغاً بشأن قيام منشأة مستلزمات رجالية بتشغيل فتاة في منفذ البيع، مع وافدين آخرين.

وبين أن فرق التفتيش وقفت ميدانياً على الموقع، وتم ضبط المخالفة وإلزام المنشأة بإزالتها فوراً، وإيقاع غرامة مالية بحق المنشأة.

وأكد أبا الخيل أن دليل التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة نصَّ على أنه “لا يجوز تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط (العملاء من الرجال فقط)”.

وشدد على عدم تهاون الوزارة في تطبيق أنظمة سوق العمل، كما جدد دعوته لعملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “معاً للرصد”، أو مركز الاتصال 19911.