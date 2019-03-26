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هلع بين الأطفال والنساء.. «قرود» تتسلق منازل حي السويدي بالرياض (صور)

هلع بين الأطفال والنساء.. «قرود» تتسلق منازل حي السويدي بالرياض (صور)
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تواصل – الرياض:

أثار ظهور مجموعة من “القرود” بحي السويدي في الرياض وتنقلها بين المنازل وعلى أسوارها، الهلع بين أطفال ونساء الحي.

وأكد عدد من أهالي حي السويدي، أن هناك مجموعة قردة خرجت مؤخراً وسط الحي شرق شارع عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وشمال شارع سدير، وجنوب شارع السويدي العام؛ ما شكل هاجس قلقلٍ للعديد من الأهالي لإثارتها الهلع بين الأطفال والنساء لتنقلها داخل المنازل وعلى الأسوار، وكذلك في الشوارع والحدائق المحيطة.

وطالب أهالي الحي الجهات ذات الاختصاص بحل سريع يمنع تسلل تلك القرود إلى المنازل؛ وذلك لمنع انتشار الأمراض التي قد تسببها، وأيضاً للحفاظ على الأطفال والنساء وقد أصبح تواجد القردة يشكل لهم الخوف والهلع.

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