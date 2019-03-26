كشف غموض الاعتداء على مقيم وسلب أمواله في جدة

تواصل – فريق التحرير:

باشرت شرطة منطقة مكة المكرمة، البحث والتحري في بلاغ عن تعرض مقيم من الجنسية السودانية لاعتداء من قبل أشخاص مجهولين والاستيلاء على أمواله بالقوة، وذلك في أحد الأحياء السكنية جنوب محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة، أن شرطة محافظة جدة باشرت بلاغاً يوم الأحد الماضي عن الحادث، وأسفرت إجراءات البحث والتحري بتوفيق الله عن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الجريمة، والقبض على أحدهم -يمني الجنسية- حيث تم إيقافه ومتابعة الإجراءات الأمنية للقبض على شريكيه في الجريمة، وهما اثنان من الجنسية الإثيوبية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار إلى أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.