الخارجية التونسية تعلق على إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

تواصل – واس:

أوضح المدير العام للإدارة العربية بوزارة الخارجية التونسية الناطق الرسمي باسم القمة العربية في تونس محمود الخميري، أنه ليس هناك توافق حالياً على موضوع عودة سوريا للجامعة العربية، معرباً عن أمل بلاده في أن يكون هناك توافق على هذا الأمر، حيث إن مكان سوريا الطبيعي هو الجامعة العربية.

وأضاف الخميري في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بتونس التي انطلقت اليوم: أن تطورات الأزمة السورية سوف ينظر فيها خلال القمة، ولكن مسألة عودة سوريا أمر متروك لوزراء الخارجية العرب.

من جهة أخرى، أشاد الخميري بردود الفعل الدولية المنددة والرافضة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – الخاص في أن الجولان أرض إسرائيلية – خاصة الصين، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، مبيناً أن الجولان أرض محتلة وفقاً لقرارات مجلس الأمن وأي قرار مخالف للقرارات الدولية مآله معروف.