الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

10 قرارات بمجلس الوزراء.. 4 مراكز وطنية للأرصاد والبيئة ومكافحة التصحر

10 قرارات بمجلس الوزراء.. 4 مراكز وطنية للأرصاد والبيئة ومكافحة التصحر

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

الخارجية التونسية تعلق على إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

الخارجية التونسية تعلق على إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية
0

تواصل – واس:

أوضح المدير العام للإدارة العربية بوزارة الخارجية التونسية الناطق الرسمي باسم القمة العربية في تونس محمود الخميري، أنه ليس هناك توافق حالياً على موضوع عودة سوريا للجامعة العربية، معرباً عن أمل بلاده في أن يكون هناك توافق على هذا الأمر، حيث إن مكان سوريا الطبيعي هو الجامعة العربية.

وأضاف الخميري في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بتونس التي انطلقت اليوم: أن تطورات الأزمة السورية سوف ينظر فيها خلال القمة، ولكن مسألة عودة سوريا أمر متروك لوزراء الخارجية العرب.

من جهة أخرى، أشاد الخميري بردود الفعل الدولية المنددة والرافضة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – الخاص في أن الجولان أرض إسرائيلية – خاصة الصين، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، مبيناً أن الجولان أرض محتلة وفقاً لقرارات مجلس الأمن وأي قرار مخالف للقرارات الدولية مآله معروف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

«ترامب» يعترف رسمياً بسيادة الاحتلال الصهيوني على «الجولان»

«ترامب» يعترف رسمياً بسيادة الاحتلال الصهيوني على «الجولان»

الكويت تعتقل رجل «الأسد» بتهمة التخابر مع «حزب الله»

الكويت تعتقل رجل «الأسد» بتهمة التخابر مع «حزب الله»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل
تقارير وحوارات

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المزيد
السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع
تدوينات حرة

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع

المزيد
يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً
مقالات

يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً

المزيد
بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”
مقالات

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>