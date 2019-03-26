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وظائف إدارية شاغرة في «STC».. موعد وطريقة التقديم

وظائف إدارية شاغرة في «STC».. موعد وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية لذوي الخبرة؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مشرف مبيعات أول، وأخصائي تطوير المنظمة).

الوظائف:
1 – مشرف مبيعات أول (Senior Sales Supervisor):
– درجة البكالوريوس، أو الماجستير في إدارة الأعمال، أو نظم المعلومات الإدارية، أو التسويق.
– خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة مبيعات الحسابات الرئيسية.

2 – أخصائي تطوير المنظمة (Organization Development Specialist):
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية.
– خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، ويفضَّل في مجال التقنية أو الاتصالات السلكية واللاسلكية.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن، بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/03/26م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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